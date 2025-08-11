Abzocke in der Vulkaneifel: Frau zahlt 50 Euro Bußgeld an Fake-Polizisten

BEINHAUSEN/KELBERG – Die Polizeiinspektion Daun hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine Autofahrerin in der Nähe von Beinhausen Opfer von Amtsanmaßung und Betrug wurde.

Nach Aussagen der Geschädigten wurde sie von zwei unbekannten Männern mit einer rot-weißen Kelle angehalten. Die Täter gaben sich fälschlicherweise als Polizisten aus und begründeten den Halt mit einer angeblichen Geschwindigkeitsüberschreitung.

Frau zahlt 50 Euro direkt vor Ort

Der Vorfall führte dazu, dass die Autofahrerin an Ort und Stelle ein vermeintliches Bußgeld von 50 Euro an die Betrüger zahlte. Die Täter, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sein sollen, trugen Zivilkleidung und waren in einem zivilen Pkw unterwegs.

Polizei ruft zur Vorsicht auf

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass es sich nicht um echte Beamte handelte und weist darauf hin, dass Bußgelder in der Regel nicht auf diese Weise kassiert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Personen, die ebenfalls Opfer einer ähnlichen Masche wurden, sollen sich bei der Polizeiinspektion Daun melden.