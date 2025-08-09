++ Region: Wochenende heiter und sonnig – bis 36 Grad am Dienstag ++

Am Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und warm. Die Temperaturen steigen teils auf mehr als 30 Grad. Auch der Montag sieht gut aus.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Der Sommer zeigt sich am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland von seiner besten Seite. Am Samstag sei es nach anfänglichen Wolken heiter und sonnig: Die Temperaturen steigen auf 29 bis 33 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Die höchsten Temperaturen gebe es in der Vorderpfalz, in den nördlichen Hochlagen werde es um die 27 Gra warm. Dazu gehe ein meist schwacher Wind. Nachts bleibt es gering bewölkt und klar.

Der Sonntag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und trocken. Das Thermometer zeige maximal 25 bis 29 Grad. Es gehe ein schwacher bis mäßiger Wind. Auch hier wird es wieder in der Vorderpfalz am wärmsten sein. In Eifel und Westerwald werden um die 25 Grad erreicht.

Zum Wochenanfang hält sich das Sommerwetter. Am Montag wird es laut DWD sehr warm bis heiß bei Temperaturen bis 31 Grad. Am Dienstag können sogar 36 Grad erreicht werden. (Quelle: dpa)