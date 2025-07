Bitburg: Sandsacklager in Stahl fertiggestellt – 1.000 Sandsäcke gegen Starkregen und Hochwasser

BITBURG. Die Anlegung eines Sandsacklagers war ein Ziel des Maßnahmenkataloges des vom Ortsbeirat beschlossenen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes. Der Standort des zentralen Lagers ist am Feuerwehrgerätehaus. Die Einhausung der Lagerstelle ist jetzt abgeschlossen.

Die dort gelagerten Sandsäcke sind gegen Witterungseinflüsse und Sonneinstrahlung abgeschirmt. Die Kapazität ist für rd. 1.000 Sandsäcke ausgelegt, die in Gitterboxen à 60 Stück gelagert sind. Im Bedarfsfall können die Sandsäcke schnell an die jeweiligen Einsatzorte in der Ortslage Stahl transportiert werden. Die Vorhaltung der Säcke erfolgt ausschließlich für Starkregen- oder Hochwasserereignisse. Die Verwendung kann nur durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr freigegeben bzw. angeordnet werden. Ein private Nutzung ist nicht möglich. (Quelle: Stadt Bitburg)