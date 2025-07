++ Schwerer Crash auf der A1 bei Wittlich: Fahrzeug überschlägt sich, Beifahrerin eingeklemmt ++

WITTLICH / A1 – Am Samstag, dem 26. Juli 2025, ereignete sich gegen 19:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken, auf Höhe der Ortschaft Wittlich.

Fahrzeug überschlägt sich: Beifahrerin eingeklemmt

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam ein beteiligtes Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Es fuhr seitlich auf die dort beginnende Schutzplanke auf und überschlug sich in der Folge. Durch die starke Verformung des Fahrzeugs wurde die Beifahrerin im Inneren eingeklemmt. Beide Insassen des Fahrzeugs erlitten bei dem Unfall Verletzungen; die genaue Schwere der Verletzungen ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Rettungsmaßnahmen und Verkehrsbehinderungen

Aufgrund der laufenden Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vor Ort ist die Fahrbahn derzeit voll gesperrt. Eine Fahrspur soll freigegeben werden, sobald die Situation dies zulässt. Verkehrsteilnehmer, die die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken befahren, werden gebeten, die Autobahn an der Anschlussstelle Wittlich-Mitte zu verlassen und die Unfallstelle weiträumig zu umfahren, um den Bereich zu entlasten. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.