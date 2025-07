Erleichterung in Konz: Vermisster 83-Jähriger wurde wohlbehalten angetroffen

KONZ. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei am gestirgen Freitag den 83-jährigen Franz I. aus Konz als vermisst. Herr I. habe am Donnerstag, 17. Juli, mit dem Auto sein Zuhause in Konz verlassen, hieß es in einer Mitteilung.

Er habe beabsichtigt, mit einem grauen Opel Meriva nach Trier zu fahren. Da er an Demenz leidet, wurde befürchtet, er könne sich in einer hilflosen Lage befinden. Am heutigen Samstag teilt das Polizeipräsidium Trier gute Neuigkeiten mit: Herr I. konnte am Freitagnachmittag durch Polizeikräfte wohlbehalten angetroffen werden.