Trier: Startschuss für Gewerbequartier parQ54 – Erster großer Mieter vorgestellt

Trier – Mit der Krämer Pferdesport GmbH & Co. KG hat die Stadt Trier den ersten großen Investor für ihr neues Gewerbequartier parQ54 gewinnen können. Das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in Hockenheim, einer der führenden Anbieter für Reitsportbedarf in Europa, hat als erstes den Kaufvertrag für ein rund 6.000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem Gelände der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne unterzeichnet.

Neuer Mega-Store für die Regionrt

Auf dem Areal soll ein großflächiger Reitsport-Einzelhandel, ein sogenannter „Mega-Store“, entstehen. Zielgruppe sind nicht nur Reitsportbegeisterte aus Trier, sondern auch Kunden aus Luxemburg und der gesamten Großregion.

„Wir sind froh, uns nach langen Verhandlungen nun auch in Trier ansiedeln zu können“, erklärte Frank Schmeckenbecher, Geschäftsführer von Krämer Pferdesport. „Als europäischer Marktführer zielen wir mit diesem Store auch auf die Reiterinnen und Reiter in Luxemburg.“ Mehr News aus Trier und Region

Signal für die wirtschaftliche Entwicklung

Bei einer gemeinsamen Besichtigung des Geländes zeigte sich Eric Krischel, Projektleiter des parQ54, optimistisch: „Ich freue mich, dass wir diesen starken Partner gewinnen konnten, der neue Arbeitsplätze in Trier schaffen wird.“

Mit der Ansiedlung von Krämer Pferdesport setzt die Stadt ein wichtiges Signal für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Region. Das parQ54 soll sich als moderner und nachhaltiger Gewerbestandort etablieren, der Unternehmen mit zukunftsorientierten Konzepten anzieht.

Startschuss für parQ54

Der Einzug von Krämer Pferdesport markiert den ersten großen Meilenstein für das ambitionierte Projekt parQ54. Das Gewerbequartier soll auf dem ehemaligen Kasernengelände einen attraktiven Wirtschaftsraum schaffen und die Rolle Triers als Standort für innovative Unternehmen stärken.