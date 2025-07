Schweich: Zwei Täterinnen nach Einbruch festgenommen – Weiter Zeugen gesucht

SCHWEICH – Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es am Montag, 8. Juli 2025, gegen 14.20 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Markus-Konder Straße in Schweich.

Die beiden Täterinnen wurden durch den Eigentümer bei der Tatausführung überrascht und flüchteten mitsamt des Diebesgutes. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizeiinspektion Schweich konnten Einsatzkräfte die beiden Täterinnen bereits kurze Zeit später vorläufig festnehmen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen stehen die beiden Frauen im Verdacht, für mindestens einen weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in Schweich in den letzten Wochen verantwortlich zu sein.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Mittwoch, 9. Juli 2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Trier vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen, die die Frauen in letzter Zeit in Schweich gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390.

Beschreibung der Täterinnen:

Tatverdächtige 1: 1,64 m groß, 22 Jahre alt, korpulente Statur, südeuropäisches Aussehen, dunkelbraune lange Haare

Tatverdächtige 2: 1,59 m groß, 27 Jahre alt, schlanke Statur, südeuropäisches Aussehen, dunkelbraune lange Haare