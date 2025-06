Neues Internetportal: Angelkarten für die Mosel werden jetzt online vergeben

KOBLENZ. An einem Feiertag spontan zum Angeln an die Mosel fahren? Ab sofort ist das kein Problem mehr. Denn seit dem 1. Juni 2025 vergibt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord die Erlaubnisscheine für die Mosel und für eine Angelstrecke am Rhein über ein Internetportal.

Dort können Angelbegeisterte die Scheine, die auch Angelkarten genannt werden, nun jederzeit und mit wenigen Klicks erwerben. Wer an Rhein, Mosel und Saar angeln möchte, musste sich bislang in einer offiziellen Ausgabestelle einen Erlaubnisschein ausstellen lassen. Diese Möglichkeit bleibt weiterhin bestehen. Seit dem 1. Juni 2025 gibt es jedoch für die Angelstrecken an der Mosel und für eine Strecke am Rhein die alternative Option, sich bei dem Internetportal Fiskado zu registrieren. Hier wird die Zahlung online abgewickelt und die Angelkarte direkt nach dem Kauf als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Und: Über eine interaktive Karte lassen sich viele relevante Informationen einsehen, wie etwa die Lage der Strecke, die heimischen Fischarten oder die Zeiträume, in denen Angeln erlaubt ist. Perspektivisch soll der Onlineverkauf für alle Strecken an Rhein, Mosel und Saar zur Verfügung stehen, die von der SGD Nord im Auftrag des Landes verwaltet werden.

Weniger Verwaltungsaufwand

Das Internetportal ist jedoch nicht nur für Privatpersonen gedacht. Denn die SGD Nord hat die Fiskado GmbH damit beauftragt, sukzessive den gesamten Verkauf der Erlaubnisscheine online abzuwickeln. Bedeutet: Alle Ausgabestellen sollen künftig an das System angeschlossen werden und ihre Unterlagen digital einreichen. Das wird den Verwaltungsaufwand erheblich reduzieren und außerdem Papier einsparen. Denn bislang erreichten die SGD Nord jährlich rund 18.000 Dokumente, die mit der Zahlungsabwicklung in Verbindung standen. Mit dem neuen, digitalen Vorgehen wird das Abrechnungsverfahren nun erheblich effizienter und ressourcenschonender gestaltet.

Das Internetportal von Fiskado kann über den nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://s.rlp.de/vwKSbXs. Weitere Informationen sind außerdem auf der Internetseite der SGD Nord zu finden. (Quelle: SGD Nord)