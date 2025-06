Sozialdienst katholischer Frauen im Bistum Trier wählt neuen Vorstand

TRIER. Die Delegierten der Ortsvereine des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) im Bistum Trier haben in ihrer diesjährigen Versammlung am Ende Mai einen neuen Diözesanvorstand gewählt. Der Diözesanverein berät und informiert die 11 Ortsvereine und vertritt ihre Interessen auf Bistums- und Bundesebene.

Antonie Heider (SkF Koblenz), die den Verband acht Jahre lang geführt hatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolgerin wurde Dr. Franziska Larrá (SkF Trier) gewählt. Larrá kennt den SkF gut aus ihrer früheren Tätigkeit als Abteilungsleiterin im Diözesancaritasverband Trier. Die letzten zwölf Jahre ihres Berufslebens war sie als pädagogische Geschäftsführerin in der Hamburger Kita gGmbH Elbkinder, dem städtischen Kita-Träger, tätig. Seit ihrer Rückkehr aus Hamburg engagiert sie sich ehrenamtlich im Trierer SkF. 2023 wurde sie in den Vorstand des SkF- Diözesanvereins nachgewählt. „Ich kenne den SkF aus ehrenamtlicher Perspektive noch nicht sehr lange. Aber wichtige Aspekte meiner zukünftigen Arbeit scheinen mir, die gute Zusammenarbeit zwischen Ehren- und Hauptamt weiter zu fördern, die rein ehrenamtliche Arbeit in den kleineren Ortsvereinen zu stützen und gemeinsam eine attraktive Perspektive für weitere ehrenamtliche Mitwirkung im Verband zu entwickeln. Ich freue mich sehr darüber und bin dankbar, dass die langjährige stellvertretende Vorsitzende Erika Wiegand (SkF Cochem) bereit ist, dieses Amt weiterhin zu bekleiden. Ich bin freudig gespannt auf die Zusammenarbeit im neuen Vorstand.“

Aus dem Diözesanvorstand verabschiedet wurden Antonie Heider und Annemarie Gronemeier. Gronemeier wurde für ihre langjährige Mitarbeit sowohl auf örtlicher Ebene im Saarland als auch im Diözesanvorstand mit dem SkF-Kristall ausgezeichnet. Heider erhielt den SkF-Kristall vor allem für ihre achtjährige Tätigkeit als Vorsitzende im Diözesanverein und für ihr Engagement im Koblenzer SkF-Ortsverein. (Quelle: Caritasverband für die Diözese Trier e. V.)