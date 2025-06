Trier-Land: Neuer First Responder für schnelle Erste Hilfe begrüßt

TRIER-LAND. In medizinischen Notfällen kommt es auf jede Minute an. Schnelle Hilfe kann Leben retten. Vor allem in ländlichen Regionen aber sind die Wege weit, leider eben auch für die Rettungsdienste. An diesem Punkt kommen die First Responder ins Spiel

Die „First Responder“ genannten Ersthelfer vor Ort sind als Rettungssanitäter ausgebildete Mitglieder der Hilfsorganisationen, die schnelle erste Hilfe leisten können und die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungsdienste überbrücken.

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Trier-Land sind derzeit 30 Ersthelferinnen und Ersthelfer des Deutschen Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes im Einsatz.

Bürgermeister Michael Holstein und Hermann Hurth, Kreisbeauftragter des MHD, freuten sich jetzt, mit Susanne Spangenberg eine weitere Ersthelferin im Kreis der First Responder begrüßen zu können.

Bürgermeister Holstein betonte anlässlich der Urkundenübergabe zum einen die große Bedeutung der Ersthelfer für Trier-Land und lobte zum anderen die Bereitschaft der First Responder sich ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.