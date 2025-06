Rote Teufel starten mit fünf Neuzugängen in die Vorbereitung

KAISERSLAUTERN. Trainingsauftakt vor rund 300 Fans: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat auf einem Nebenplatz des Fritz-Walter-Stadions mit der Vorbereitung begonnen.

Auch die bislang fünf Zugänge Simon Asta, Maxwell Gyamfi, Ivan Prtajin, Fabian Kunze sowie der erst am Dienstagabend verpflichtete Mahir Emreli waren bei der ersten Einheit auf dem Rasen dabei.

«Der erste Tag der Vorbereitung war besonders schön – die Jungs wieder auf dem Platz zu sehen, eine Ansprache in der Kabine zu halten und den Alltag als Trainer wieder aufzunehmen. Jetzt liegt der Fokus darauf, die Grundlagen zu schaffen und mit einer guten Vorbereitung in die Saison zu starten. Die Vorfreude darauf ist riesig», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht nach der rund zweistündigen Trainingseinheit bei Temperaturen von mehr als 30 Grad.

Auch Mause, Tachie und Abiama dabei

Zu den Profis beim Auftakt zählten auch die in der vergangenen Rückrunde zu anderen Clubs ausgeliehenen Jannik Mause, Richmond Tachie und Dickson Abiama. Alle drei erhalten vorerst eine neue Chance auf dem Betzenberg.

«Es ist so, dass wir die Plattform bieten, dass sich die drei Spieler auch zeigen können», erklärte Kaiserslauterns Sportdirektor Marcel Klos, der aber einschränkte: «Es wird bei diesem Kader in der Offensive schwer. Wir sind vorne schon gut besetzt, auch durch die zwei externen Neuzugänge Emreli und Prtajin.»

Suche nach Innenverteidiger läuft

Die Pfälzer sind noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß. «Das ist für uns ein Thema, bei dem wir schauen, was am Markt möglich ist. Es ist aber keine einfache Position, weil jeder Verein einen Innenverteidiger mit diesem Profil sucht», sagte Klos.

Trainer Lieberknecht erklärte, dass der Kader insgesamt noch verkleinert werden solle. Auch, weil er einigen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs die Chance geben wolle, sich im Training der Zweitliga-Mannschaft zu zeigen. «Das ist einfach meine Art, als Trainer zu agieren. Ich möchte den gesamten Verein im Blick haben und werde mir auch immer wieder Spiele im Nachwuchs anschauen und Spieler dazunehmen, die es verdient haben.»

Vertragsverlängerung mit Talent aus eigenem Nachwuchs

Mika Haas könnte einer dieser jungen Spieler sein, die unter Lieberknecht eine Chance erhalten, sich zu etablieren. Wenige Stunden nach dem öffentlichen Training gab Lautern die Vertragsverlängerung mit dem 19-Jährigen bekannt, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt und in der vergangenen Saison sein Zweitliga-Debüt gegeben hatte. Details nannte der Club nicht.

«Ich konnte in der letzten Saison mein Profidebüt feiern und erste Einsatzminuten in der Zweiten Liga sammeln, und das bei meinem Heimatverein. Das ist für mich etwas ganz Besonderes und macht mich stolz», sagte Haas. Auch deswegen sei er sehr froh, in Kaiserslautern «die nächsten wichtigen Schritte» in seiner Entwicklung zu nehmen.

Am kommenden Wochenende stehen für die Roten Teufel die ersten Testspiele an. Am Samstag (14.30 Uhr) geht es in Biwer in Luxemburg gegen eine Regionalauswahl. Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert der FCK beim Siebtligisten SV Hermersberg.