Nachbarschaftstreff im Quartiershaus Hetzerath – Gemeinschaft erleben, Kontakte knüpfen

HETZERATH. Der Nachbarschaftstreff der Pflegegesellschaft St. Martin im Quartiershaus Hetzerath – Haus Daniel ist ein lebendiger Treffpunkt, der Menschen aus der Gemeinde und der Umgebung zusammenbringt. In den Räumlichkeiten des Nachbarschaftstreffs in der Hauptstraße 3-5 erwartet sie ein vielfältiges Angebot, das über die Versorgung in der Tagespflege, die Menschen mit Bedarf an pflegerischer Betreuung tagsüber ein Zuhause und ein abwechslungsreiches Programm bietet, weit hinaus geht.

Hier findet man zahlreiche Gelegenheiten, Gemeinschaft zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. Zum Angebot gehören neben dem Mittagstisch Gemeinschaftsveranstaltungen für Jung und Alt. Außerdem können die Räume auch für private Feiern angemietet werden.

Ein Ort für Gemeinschaft und Begegnung

„Ein Ziel des Nachbarschaftstreffs ist es, Menschen zusammenzubringen und deren Austausch untereinander zu fördern. Der Nachbarschaftstreff ist ein Ort, an dem sich Menschen aller Generationen wohlfühlen können“, erklärt Sylvia Blesius, die zusammen mit Andrea Schneider Standortleiterin des Quartiershauses Hetzerath ist.

Neben dem Mittagstisch, der bei vielen bereits sehr beliebt ist, gibt es regelmäßig spannende Veranstaltungen wie Brettspielabende, die jeden zweiten Freitag im Monat ab 19 Uhr stattfinden. Hier kann man ungezwungen spielen, lachen und andere Menschen treffen. Auch Gottesdienste werden in den Räumen des Treffpunkts gefeiert – die Termine werden im Pfarrbrief bekanntgegeben.

Der Mittagstisch – Genuss und Geselligkeit

Beim Mittagstisch wird von Montag bis Freitag zwischen 12.15 und 13.15 Uhr ein schmackhaftes Menü serviert, das aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert besteht. Für nur 10 Euro genießen Besucher frisch zubereitete Gerichte, die aus regionalen Zutaten in der Küche der St. Bernhards-Klause des Schönfelderhofs in Zemmer gekocht werden. Jeder ist herzlich eingeladen, gemeinsam zu essen und sich auszutauschen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Voranmeldung in der Woche vorher unbedingt notwendig. Diese erfolgt bequem über die Homepage des Vereins Helfende Hände Hetzerath e. V., der den Mittagstisch ehrenamtlich organisiert. Den aktuellen Speiseplan findet man ebenfalls dort.

Ein Ort für Feiern und Veranstaltungen

Das Nachbarschaftstreff bietet viel Platz und eine gut ausgestattete Küche für Feste und Feiern. Die Räumlichkeiten können außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Tagespflege, abends oder am Wochenende, gemietet werden – bereits ab 75 Euro für Mitglieder des Helfende Hände Vereins und ab 150 Euro für Nichtmitglieder. Standortleiterin Andrea Schneider: „Auch Ortsvereine, Selbsthilfegruppen, politische Parteien und Firmen, die Veranstaltungen oder Ausstellungen planen, sind bei uns herzlich willkommen. Für Buchungsanfragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder per E-Mail.“

Kontakt & Anmeldung Pflegegesellschaft St. Martin Trier Quartiershaus Hetzerath – Haus Daniel Telefon: 06508 91090-01 E-Mail: [email protected]

Mittagstisch anmelden

Die Anmeldung zum Mitagstisch ist ganz einfach: Online unter www.helfende-haende-hetzerath.de/mittagstisch, persönlich oder telefonisch immer mittwochs ab 12.30 Uhr im Nachbarschaftstreff oder in der Tagespflege (Telefon 06508 91090-01). (Quelle: BBT-Gruppe, Region Trier)