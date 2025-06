Sträfling türmt aus dem Gerichtssaal: So lief die spektakuläre Flucht

SAARBRÜCKEN. Ein bereits verurteilter Sträfling ist bei einem Prozess wegen weiterer Tatvorwürfe auf höchst ungewöhnliche Weise aus dem Saarbrücker Landgericht getürmt. «Nach Urteilsverkündung gegen 15.10 Uhr sprang der Strafgefangene über die Anklagebank zum Fenster und konnte fliehen», teilte die Polizei am späten Freitagabend mit (lokalo.de berichtete).

Danach sei der 42-Jährige in Richtung Landtag gerannt und entkommen. Ein Justizvollzugsbeamter hatte noch versucht, den Mann bei der Flucht aus dem Gerichtssaal festzuhalten – und wurde den Angaben zufolge leicht an den Händen verletzt.

Die Fahndungsmaßnahmen blieben laut Polizei bisher erfolglos. Bereits am Freitagabend hätte es Durchsuchungen in Saarbrücken gegeben – «es gibt aber keine konkreten Anlaufstellen», erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen. Am Wochenende soll eine allgemeine Fahndung nach dem Mann weitergehen. Sollte er bis zur neuen Woche nicht gefasst worden sein, würden die Maßnahmen intensiviert, sagte der Sprecher. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung sei veranlasst worden.

Der Mann wurde laut Polizei wegen Wohnungseinbruch und Diebstahl zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit stelle er aber nicht dar, versicherte die Behörde. Die Staatsanwaltschaft war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der Flüchtige war nach Polizeiangaben bekleidet mit einem weißen Hemd und einer dunklen Hose. Er habe eine Glatze, sei 1,90 Meter groß und schlank. Zeugen wurden um Hinweise gebeten. (Quelle: dpa)