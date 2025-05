Cannabis am Steuer: Polizei Trier testet neue Drogenvortests bei Großkontrollen

TRIER/BITBURG. Wer am 26. oder 27. Mai im Raum Trier oder Bitburg unterwegs ist, sollte sich auf intensive Verkehrskontrollen einstellen – denn es geht um mehr als nur Tempolimits: Das Polizeipräsidium Trier testet neue Drogenvortestgeräte, mit denen künftig gezielter auf Cannabis-Konsum im Straßenverkehr kontrolliert werden soll.

Der Hintergrund: Zum 22. August 2024 wird bundesweit der gesetzliche THC-Grenzwert im Straßenverkehr angehoben. Damit die Polizei weiterhin zuverlässig Verstöße erkennen kann, werden neue Speichel- und Urintests getestet. Die Daten fließen in eine wissenschaftliche Auswertung der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und der Rechtsmedizin Mainz ein.

Die Kontrollen finden am Montag, 26. Mai, in Trier auf dem Parkplatz in den Moselauen (B49, Luxemburger Straße) statt. Am Dienstag, 27. Mai, folgt eine Kontrollstelle an der B51 bei Bitburg. Dabei ist auch mit Sperrungen und Verzögerungen zu rechnen. Neben der Polizei Trier beteiligen sich auch Einsatzkräfte aus Luxemburg, Belgien, Hessen und dem Saarland – ein länderübergreifender Testlauf für die Verkehrssicherheit von morgen.