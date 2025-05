Trier: Ab 5. Mai Ausgabebox für Ausweise und Reisepässe im Rathaus

TRIER. Im Schnitt 2000 Ausweise und Reisepässe wurden in diesem Jahr monatlich durch das Bürgeramt ausgehändigt – logischerweise zu den Öffnungszeiten des Amts.

Mit der neuen Dokumenten-Ausgabebox im Eingangsbereich des Rathauses am Augustinerhof ändert sich das ab 5. Mai: Dann können Dokumente an sieben Tagen die Woche abgeholt werden.

Hochgerechnet auf ein Jahr entfallen fast 24.000 Behördengänge nur auf das Abholen von Ausweisen: Ein zusätzlicher Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger, die – nach der Beantragung des Ausweises – ein zweites Mal ins Bürgeramt kommen müssen und auch eine hohe zeitliche Belastung für die Mitarbeitenden, die die Dokumente ausgeben. Die Leiterinnen des Trierer Bürgeramts, Maylin Müllers und Julia Borens, sahen aufgrund dieser hohen Fallzahl einen enormen Hebel für Optimierungen und kamen durch andere Städte auf die Idee der Ausgabebox. Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe schaute sich eine davon in Würzburg an und war begeistert: „Da wir das Personal nicht einfach aufstocken können, müssen wir andere Wege finden, um Zeit einzusparen“, so der OB.

Die Abholbox funktioniert folgendermaßen: Bei der Beantragung des Dokuments, die nach wie vor nur persönlich möglich ist, muss eine Handynummer angegeben werden. Ist der Ausweis dann da, lässt sich die Eingangstür zum Rathaus mit einer PIN öffnen, die man per SMS erhalten hat. Am Automaten müssen dann Handynummer und PIN aus der vom Bürgeramt erhaltenen SMS eingegeben werden. Danach wird das alte Dokument zum Vernichten eingelegt und das neue kann aus dem jeweiligen Fach entnommen werden. Zugänglich ist die Abholbox an sieben Tagen die Woche zwischen 6 und 22 Uhr. Das Bedienterminal ist mehrsprachig und eine barrierefreie Nutzung möglich.

Auch der zuständige Dezernent Ralf Britten sieht einen großen Mehrwert in der neuen Ausgabebox: „Wir wollen den Menschen die Freiheit geben, ihre Dokumente dann abzuholen, wann es ihnen passt.“ Wichtig für den Erfolg der Station, das zeige sich in anderen Städten, sei eine gute Zugänglichkeit und die Option zur Abholung, die deutlich über die regulären Öffnungszeiten hinausgeht. Auch die Parkmöglichkeiten am Augustinerhof sind laut Britten ein Pluspunkt für den Standort der Box. Die Erfahrungen anderer Städte zeigen: Bis zu zwei Drittel der Dokumente werden über die Box abgeholt, im Schnitt schon drei Tage nach der Benachrichtigung.

Box ist Angebot – kein Muss!

Wichtig für die Bürgerinnen und Bürger: Die Abholbox ist ein Angebot, kein Muss. Wer möchte, kann seinen Ausweis nach wie vor an der Infotheke im Bürgeramt ohne Termin abholen. Zudem besteht mittlerweile auch die Möglichkeit, sich den Ausweis nach Hause schicken zu lassen. Dies kostet allerdings 15 Euro zusätzlich pro Dokument und man muss bei der Zustellung anwesend sein.

Mit Inbetriebnahme der Dokumenten-Ausgabebox wird der Service im Bürgeramt ab 5. Mai erweitert, um flexibler auf die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Hierzu gehören die Erweiterung der Öffnungszeiten auf insgesamt 30,5 Stunden in der Woche (vorher 27 Stunden) und die Freischaltung von täglich bis zu 25 Spontanterminen, die 15 Minuten vor Öffnung des Bürgeramts online unter www.trier.de buchbar sind. Zudem sind ab 5. Mai täglich zwei Schnellschalter geöffnet, an denen eine Reihe von Dienstleistungen ohne Termine erledigt werden kann. Dazu gehören: