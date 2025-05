Millionenförderung für Gigabit-Ausbau im Kreis Bernkastel-Wittlich

BERNKASTEL/WITTLICH. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sollen in den kommenden Jahren knapp 4.400 Haushalte und Gewerbeadressen in 30 Gemeinden an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Bei einem symbolischen Spatenstich in der Gemeinde Gielert überreichte Digitalisierungsministerin Dörte Schall an Landrat Andreas Hackethal den Förderbescheid des Landes in Höhe von rund sieben Millionen Euro.

Insgesamt fließen weitere Mittel von Bund, Land und Kreis in Höhe von rund 17,7 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastrukturen in der Region. Digitalisierungsministerin Dörte Schall erklärte im Rahmen der Bescheidübergabe: „Die Bewilligung der Gigabitmittel und der Start des Breitbandprojekts sind eine gute Nachricht für die Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Ein flächendeckendes Glasfasernetz trägt wesentlich zur Sicherung der Attraktivität, der Lebensqualität und der Wettbewerbsfähigkeit des Landkreises und damit zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Rheinland-Pfalz bei. Mit dem Gigabitprojekt im Landkreis Bernkastel-Wittlich und den mehr als 840 Glasfaserkilometern, die hier verbaut werden, kommen wir unserem Ziel flächendeckender Glasfasernetze in Rheinland-Pfalz einen weiteren Schritt näher“, betonte die Ministerin. Bis zum Jahr 2030 sollen alle 1,93 Millionen Haushalte in Rheinland-Pfalz an das Glasfasernetz angeschlossen sein.

Der Landrat des Landkreises Bernkastel-Wittlich Andreas Hackethal erklärte: „Ich freue mich sehr über den weiteren Ausbau der Glasfaserversorgung in unserem Landkreis, bedeutet er doch eine wesentliche Steigerung der Lebensqualität für die Menschen im ländlichen Raum, in unserer Heimat. Den an Glasfaser angeschlossenen Unternehmen eröffnet er wichtige wirtschaftliche Zukunftsperspektiven. Herzliche Dankesworte richte ich an das Land Rheinland-Pfalz und den Bund für die wertvolle finanzielle Förderung dieses digitalen Projekts.“

Das Förderprogramm von Bund und Land ermöglicht die Erschließung mit Glasfaser in Gebieten, in denen kein Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich ausbauen wird. Ziel der Gigabitförderung ist eine Versorgung mit Bandbreiten von mindestens 1 Gigabit/s symmetrisch. Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen sollen 4.080 Haushalte und sozioökonomische Treiber und 309 Gewerbeadressen an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Mit Stand Jahresmitte 2024 konnten in Rheinland-Pfalz bereits zwei von drei Haushalten (71,61 Prozent) in Gigabitgeschwindigkeit surfen (1 Gbit/s). 93,76 Prozent der Haushalte verfügten über mindestens 50 Mbit/s. Knapp jeder vierte Haushalt in Rheinland-Pfalz ist bereits an das Glasfasernetz angebunden (24,85 Prozent). (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)