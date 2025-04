Trier: Stadtwerke erhöhen ab Mai „Schmutzwassergebühren“

TRIER. Wie die Stadtwerke in Trier mitteilen, erhöhen sich ab dem 1. Mai 2025 die Gebühren für Schmutzwasser von bisher 1,90 € auf 2,10 Euro pro Kubikmeter.

Laut den Stadtwerken zahlt dann ein Musterhaushalt mit rund 160 Kubikmetern Schmutzwasser künftig im Jahr etwa 32,40 € mehr – also weniger als drei Euro pro Monat.

„Es war uns sehr wichtig, die Gebühren auch über die Energiekrise hinweg so lange wie möglich stabil zu halten. Erst jetzt – nach vier Jahren – kommen wir an einen Punkt, an dem wir reagieren müssen“, erklärt Christian Rauen, Bereichsleiter Anlagen und Netze bei den Stadtwerken Trier.

„Die Kosten für Personal und den Betrieb unseres Kanalnetzes sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Gebührenanpassung ist erforderlich, um diese Aufgaben weiterhin zuverlässig erfüllen zu können.“

Laut der Trier Stadtwerke liegen die Trierer Gebühren auch mit den neuen Strukturen im landesweiten Vergleich auf einem niedrigen Niveau. „Wir achten darauf, dass die Kosten fair bleiben – und dass die Menschen in Trier sich auf eine sichere Abwasserentsorgung verlassen können“, so Rauen abschließend.