Gymnasium Konz: Treffen der französischen Brieffreunde in Trier

KONZ. Am letzten Schultag vor den Osterferien hatten einige Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 am Gymnasium Konz endlich die Möglichkeit, ihre Brieffreunde eines Collège in Brienon kennenzulernen.

Zwischen der Stadt Konz und der französischen Gemeinde in Burgund besteht seit 1965 eine Städtepartnerschaft. Seit letztem Schuljahr organisiert die Fachschaft Französisch ebenfalls Brieffreundschaften zwischen zwei Deutschkursen des Collège und interessierten Schülerinnen und Schülern des Konzer Gymnasiums.

Durch das gemeinsame Treffen in Trier und im Rahmen einer kleinen Rallye konnten sich die Briefpartner persönlich kennenlernen und neue Kontakte wurden geknüpft. Die Schüler hoffen, dass weiterhin fleißig Briefe geschrieben werden und somit einige deutsch-französische Freundschaften in Zukunft entstehen bzw. weiter vertieft werden können!

(Quelle: Franziska Feetzki / Gymnasium Konz)