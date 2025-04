Blinde Zerstörungswut in Wittlich: Vandalismus an der Liesertal Schule

WITTLICH-WENGEROHR. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, ist es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Vandalismus an der Liesertal Schule in Wittlich-Wengerohr gekommen.

Hier wurde die vorhandene Baustelle, insbesondere das Dach der Schule bestiegen. Zudem seien Baumaterialien vom Dach geschmissen worden. Dabei ist ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden.

Die Tatzeit wird auf die Abend- und Nachtstunden, vor allem an Wochenenden, vermutet. Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zur Sache machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.