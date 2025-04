Freibäder in Trier und Umgebung: Öffnungszeiten & Eintrittspreise 2025 im Überblick

Mit dem Anstieg der Temperaturen beginnt in der Region die Freibadsaison. Viele Schwimmbäder öffnen in den kommenden Tagen ihre Türen. . Welche Bäder wann öffnen, wie die Öffnungszeiten sind und was der Eintritt kostet.

Trier: Nordbad & Südbad

Nordbad Trier: Bereits seit Ostermontag (21. April) geöffnet.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 6 bis 19 Uhr

Sonn- und Feiertage: 10 bis 18 Uhr Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), Zehnerkarte 44 Euro, Saisonkarte 150 Euro

Südbad Trier: Voraussichtlicher Saisonstart Ende Mai.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 12 bis 19 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage: 10 bis 20 Uhr Eintrittspreise wie im Nordbad

Erlebnisbad Schweich & Panoramabad Leiwen

Erlebnisbad Schweich: Samstag, 17. Mai

Samstag, 17. Mai Panoramabad Leiwen: Samstag, 31. Mai

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 19 Uhr

Eintritt:

Erwachsene: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)

Familienkarte: 3,50 Euro (ermäßigt 2 Euro)

Zehnerkarte: 45 Euro (ermäßigt 22 Euro)

Saisonkarte: 150 Euro Highlights: Riesenrutschen, Edelstahlbecken

Freibad Saarburg

Voraussichtliche Öffnung: Samstag, 17. Mai (witterungsabhängig) Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage: 9 bis 19 Uhr

Eintritt:

Erwachsene: 5 Euro

Kinder und Jugendliche (4–17 Jahre): 3 Euro

Schüler-Ferienkarte: 75 Euro Ausstattung: Schwimmerbecken, Erlebnisbecken mit Rutsche, Planschbecken

Freibad Hochwald (Kell)

Eröffnung: Samstag, 17. Mai Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag & Feiertage: 12 bis 19 Uhr

Eintritt:

Erwachsene: 5 Euro

Ermäßigt (Kinder, Schüler, Studenten): 3 Euro Extras: Schwimm- und Nichtschwimmerbecken, Tischtennis, Volleyballfeld, Sandkasten

Freibad Hermeskeil

Öffnungszeiten:

Regulär: 10 bis 19 Uhr (täglich)

Sommerferien: 9 bis 18 Uhr

Eintritt:

Erwachsene: 4 Euro

Ermäßigt (Kinder, Jugendliche, Studenten, Menschen mit Schwerbehinderung): 2 Euro Ausstattung: Sprungbretter, Rutsche, Plansch- und Schwimmerbecken Saisonstart: Noch nicht veröffentlicht

Kylltalbad bei Kordel

Wiedereröffnung: Samstag, 24. Mai

Eintritt: