Feuerwehreinsatz an der Mosel: Weinbergsraupe brennt vollständig aus

MARING-NOVIAND. Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, wurde ihr am heutigen Dienstag, 08.04.2025, gegen 15.15 Uhr der Brand einer Arbeitsmaschine in den Weinbergen Maring-Noviand (Dreifaltigkeit Schutzhütte in Blickrichtung Siebenborn) gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Weinbergsraupe während des Betriebes in Brand geriet und vollständig ausbrannte.

Aufgrund des damit verbundenen Verlustes von Betriebsstoffen musste durch die Feuerwehr die „Untere Wasserbehörde“ der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich informiert werden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Maring-Noviand und Kues sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.