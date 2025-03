Arbeitslosigkeit steigt in RLP im Jahresvergleich – leichter Rückgang zum Vormonat

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist zurückgegangen, allerdings nur leicht und nur im Vergleich zum Vormonat. Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren im März 126.600 Frauen und Männer ohne Job. Das sind 1.500 oder 1,2 Prozent weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,5 Prozent. Im Vormonat betrug sie 5,6 Prozent und im März des vergangenen Jahres 5,3 Prozent.

Offene Stellen bei Zeitarbeit und im Handel

«Wie jahreszeitlich üblich, ging die Arbeitslosigkeit im März im Vergleich zum Vormonat zurück», sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland.

In den vergangenen vier Wochen hätten Unternehmen 6.300 neue Arbeitsstellen gemeldet, 4,4 Prozent weniger als im Vormonat. Insgesamt waren den Angaben zufolge im März 35.200 offene Arbeitsstellen in Rheinland-Pfalz registriert, 0,5 Prozent mehr als im Februar, aber 7,1 Prozent weniger im Jahresvergleich. Die meisten Stellen waren in der Zeitarbeit, im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie IM verarbeitenden Gewerbe gemeldet.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag in Rheinland-Pfalz im Januar mit 1.481.200 Beschäftigten 0,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Aktuellere Angaben liegen nach Angaben der Behörde nicht vor. Ein Rückgang sei vor allem im verarbeitenden Gewerbe und bei der Zeitarbeit erkennbar. (Quelle: dpa)