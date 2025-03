Flashmob – Porta Nigra wird Bühne für inklusive Tanzaktion am 3. Mai

TRIER. Am 3. Mai 2025 wird die Porta Nigra zur Tanzfläche. Anlässlich des Internationalen Line-Dance-Tags lädt „Old Rabbis Lindedance Konz“ zu einem Flashmob ein, der mehr ist als nur eine Choreografie im öffentlichen Raum: Er ist ein klares Zeichen für Inklusion, Lebensfreude und Gemeinschaft.

Die Gruppe bietet seit drei Jahren Line Dance für Menschen mit Handicap oder – wie sie es selbst nennen – „viel rhythmischer Schwungmasse“ an. Der Fokus liegt dabei nicht auf Perfektion, sondern auf Freude an der Bewegung und am Miteinander.

Sitztanz neu im Programm

Neu im Angebot ist der Sitztanz, ein speziell angepasstes Format für Menschen, die im Sitzen tanzen möchten oder müssen. Die Choreografien werden so gestaltet, dass jeder mitmachen kann, unabhängig von körperlichen Voraussetzungen oder tänzerischer Vorerfahrung.

Ziel ist es, Tanzen als barrierefreies Erlebnis zugänglich zu machen und damit ein starkes Zeichen zu setzen: für Teilhabe, Selbstbewusstsein und eine offene Gesellschaft.

Einladung an alle

Der Flashmob an der Porta Nigra soll nicht nur Passantinnen und Passanten überraschen, sondern auch Mut machen. „Jeder Mensch ist so, wie er ist, in Ordnung„, betonen die Organisatorinnen. Sie laden ausdrücklich alle ein, mitzutanzen, mitzufühlen oder einfach dabei zu sein. Ob im Stehen oder Sitzen, das Miteinander zählt.

Veranstaltungsinfos: