Tanzverbot und trotzdem zahlen? – Gastronom der Kajüte Binsfeld rechnet mit Behörden ab

BINSFELD. Ein emotionaler Appell sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit: Ralf Lowey, Betreiber der Tanz- und Eventlocation „Kajüte Binsfeld“ , hat sich in einem öffentlichkeitswirksamen Posting zu Wort gemeldet – mit harscher Kritik am geltenden Tanzverbot und den unterschiedlichen Umsetzungen durch lokale Behörden in Rheinland-Pfalz.

Konkret geht es um das Tanzverbot an den sogenannten „stillen Feiertagen“, etwa von Gründonnerstag bis Ostersonntag – und um die damit verbundenen wirtschaftlichen Konsequenzen für Gastronomie- und Veranstaltungsbetriebe.

„Tanzen verboten – trotzdem GEMA zahlen?“

In seinem Statement in den Social Media moniert der Betreiber, dass Veranstaltungen trotz Verbots mit GEMA-Gebühren belegt seien – auch wenn keinerlei Musik gespielt werde. Gleichzeitig dürften andere Betriebe öffnen, obwohl sie sich scheinbar nur formell an die Vorschriften hielten, etwa indem sie Tische auf Tanzflächen stellen oder Schilder mit dem Hinweis „Bitte nicht tanzen“ aufhängen.

„Wer ist dabei der Dumme? Ganz klar: die, die sich an die Regeln halten.“

So beschreibt Lowey die Situation, in der sich insbesondere kleinere und regelkonforme Betriebe aktuell wiederfinden. Während manche Betriebe „kreative Lösungen“ fänden, bleibe anderen – wie der Kajüte – nur der Weg der kompletten Schließung. Das sei nicht nur wirtschaftlich belastend, sondern führe auch zu einer Verzerrung des Wettbewerbs, so der Betreiber.

Gespräche mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land – ohne Ergebnis

Laut eigener Aussage habe man auch das Gespräch mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gesucht. Diese halte sich jedoch strikt an die landesweiten Vorgaben, habe aber versucht, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Lösungen zu finden – bislang erfolglos.

Als Konsequenz bleibt die Kajüte nun von Gründonnerstag bis Ostersonntag 16 Uhr geschlossen. Der Betreiber betont dabei, dass dies nicht freiwillig, sondern aus Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden und dem Betrieb geschehe. Verstöße gegen das Tanzverbot können mit Bußgeldern bis zu 20.000 Euro geahndet werden.

Kritik an unklarer Handhabung in Rheinland-Pfalz

Zentraler Punkt seiner Kritik ist die uneinheitliche Umsetzung des Tanzverbots in Rheinland-Pfalz. Zwar gelten laut Gesetz landesweit dieselben Regelungen, doch werde deren Auslegung offenbar von Ort zu Ort unterschiedlich gehandhabt.

„Jede Behörde kocht ihr eigenes Süppchen“, heißt es in dem Posting.

„Das ist doch keine Gleichberechtigung – das ist Wettbewerbsverzerrung.“

Lowey ruft dabei auch andere Betriebe, Veranstalter und Bürger dazu auf, ihre Meinung zu äußern und die Diskussion öffentlich zu führen – auch mit Bezug auf lokale Behörden und Medien.

Gesetzliche Lage: Was gilt wirklich?

Laut dem Feiertagsgesetz von Rheinland-Pfalz sind an sogenannten „stillen Feiertagen“ wie Karfreitag bestimmte Veranstaltungen, darunter Tanzveranstaltungen mit musikalischer Unterhaltung, nicht zulässig. Die genauen Zeiträume variieren, in der Regel gilt das Verbot vom Gründonnerstagabend bis zum Karsamstag oder Ostersonntag.

Ob und wie stark GEMA-Gebühren trotz Veranstaltungsverbot zu entrichten sind, hängt vom Einzelfall ab – insbesondere davon, ob eine Musiknutzung formell angemeldet wurde, selbst wenn diese nicht realisiert wurde.