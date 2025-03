Freispurch rechtskräftig! Nach Prügel-Festnahme in Prüm – Polizist bleibt straffrei

TRIER. Mehr als fünf Jahre nach einer aufsehenerregenden Festnahme in der Eifel ist ein Bundespolizist freigesprochen worden. Der Richterspruch gilt.

Der Freispruch eines Bundespolizisten vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung im Amt ist rechtskräftig. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Trier der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Bundespolizist aus Nordrhein-Westfalen war am Mittwoch vergangener Woche in einem Prozess in Trier freigesprochen worden.