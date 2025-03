Heute vor 30 Jahren in Kraft getreten – Schengen-Abkommen feiert Jubiläum

SCHENGEN. Am 26. März 1995 wurde Geschichte geschrieben – und sie beginnt mit einem kleinen Ort an der Mosel: Schengen in Luxemburg. Heute, genau 30 Jahre später, feiert Europa ein Jubiläum, das den Alltag vieler Menschen tiefgreifend verändert hat: das Inkrafttreten des Schengen-Abkommens.

Was im Jahr 1995 vor allem als europäisches Symbolprojekt gefeiert wurde, ist heute gelebte Realität: Grenzenloses Reisen, freier Personenverkehr, spontane Wochenendtrips ohne Passkontrolle.

Am 26. März 1995 fielen die Grenzkontrollen zwischen zunächst sieben Ländern – darunter Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten. Heute gehören dem Schengen-Raum 27 europäische Länder an. Was einst politischer Pioniergeist war, ist für viele Menschen heute normaler Alltag: Von Trier mal schnell nach Luxemburg, vom Saarland nach Metz zum Kaffee – ohne Kontrollen, ohne Wartezeit, ohne Ausweis.

Trier & die Großregion als Schengen-Profiteure

Gerade in der Grenzregion rund um Trier, Luxemburg, Frankreich und Belgien ist das Schengen-Abkommen nicht nur ein politisches Projekt, sondern gelebte Realität. Zehntausende Menschen pendeln täglich über Grenzen hinweg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu Freunden.

Das Schengen-Abkommen ist nicht nur ein Stück Papier, sondern eine der konkretesten Erfahrungen europäischer Einigung. Und es zeigt: Manchmal sind es kleine Orte, die ganz große Geschichte schreiben. So wie der beschauliche Winzerort Schengen, an der Grenze zu Deutschland und Frankreich.