TRIER. Wie die SWT mitteilen, endet die Buslinie 80 vorübergehend an der Haltestelle Bitburger Straße und in der Schönbornstraße werden die Linien 3 und 83 umgeleitet.

Ab Samstag, 8. März, bis voraussichtlich Montag, 24. März 2025, endet die Linie 80 in Richtung Trier-West aufgrund von Bauarbeiten bereits an der Haltestelle Bitburger Straße. In Richtung Trier-Nord startet die Linie 80 in diesem Zeitraum ebenfalls an der Haltestelle Bitburger Straße. Im genannten Zeitraum werden die Haltestellen Augustastraße, Römerstraße und Steinsweg für die Linie 80 aufgehoben. Fahrgäste können in diesem Zeitraum auf die Linie 81 ausweichen.

Ferner wird am Montag und Dienstag, 10./11. März 2025, wird die Unterführung in der Schönbornstraße ganztägig voll für den Verkehr gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Busse der Linien 3 und 83 in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Kürenzer Straße und Alberoweg umgeleitet. Die Haltestellen Schönbornstraße, Nellstraße, Arnoldistraße und Domänenstraße werden aufgehoben und an die Haltestellen Kürenzer Straße und Alberoweg verlegt. Die Linien 13, 30 und 73 fahren ihre normalen Routen.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)