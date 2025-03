RLP: Brand im Erdgeschoss breitet sich aus – Einfamilienhaus steht in Flammen

Zunächst brennt es nur im Erdgeschoss. Doch das Feuer in einem Einfamilienhaus in Mainz breitet sich auf das komplette Gebäude aus.

MAINZ. In Mainz-Laubenheim steht ein Einfamilienhaus am heutigen Samstagnachmittag komplett in Flammen.

Als die Einsatzkräfte am Nachmittag eingetroffen seien, habe es zunächst im Erdgeschoss gebrannt, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Später habe sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, die Bewohner waren nicht zu Hause.

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Wie lange die Löscharbeiten noch andauerten, sei nicht abzusehen, sagte ein Feuerwehrsprecher.