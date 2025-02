Generalsanierung der Grundschule Kordel: Umzug nach Schweich und Millionenförderung gesichert

TRIER-LAND. Für die 90 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kordel steht ein großer Umbruch bevor: Aufgrund einer dringend notwendigen Generalsanierung wird der Schulbetrieb ab dem Schuljahr 2025/2026 vorübergehend nach Schweich verlegt. Die Arbeiten umfassen energetische Sanierungen wie Dämmung, Fensteraustausch und die Erneuerung der Heizungsanlage.

Die leerstehende Grundschule am Bodenländchen in Schweich wird das neue Zuhause der Kordeler Schulkinder, was einen täglichen Bustransfer notwendig macht. Morgens und mittags werden Busse eingesetzt, während die Verbandsgemeinde Trier-Land am Nachmittag einen zusätzlichen Busdienst finanziert.

Ein Highlight des Projekts: Die Generalsanierung wird mit 3,65 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Die Fertigstellung ist für Sommer 2027 geplant. Eltern sind eingeladen, sich aktiv über die Schulwebsite am Prozess zu beteiligen.

Der Schulsport findet teils in Schweich, teils in der sanierten Kordeler Turnhalle statt. Ein Verkehrstraining und ein Kennenlernen der Interimsschule sollen den Übergang erleichtern. Ein wichtiger Schritt für die Bildung und Zukunft der Kordeler Grundschüler.