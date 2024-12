Filsch, Zewen, Tarforst: Verkehrseinschränkungen in Trier durch diverse Arbeiten

TRIER. Im Laufe der nächsten Wochen kommt es in den Trierer Stadtteilen Filsch, Zewen und Tarforst zu Verkehrseinschränkungen aufgrund von verschiedenen Arbeiten.

Die Renovierung eines Mehrfamilienhauses erfordert die Sperrung der Luzienstraße im Stadtteil Filsch auf Höhe der Hausnummer 13 ab Montag, 2. Dezember, bis voraussichtlich Ende April 2025. Die Umleitung verläuft über den Kaseler Weg und die Ahrstraße. Fußgänger können die Engstelle passieren.

Im Stadtteil Zewen werden in der Woche vom 9. bis 13. Dezember Regenrückhaltebecken geleert und gereinigt. Um die Arbeitsfläche freizuhalten gilt in diesem Zeitraum in der Kordelstraße, Kirchenstraße und Dürerstraße ein beidseitiges Halteverbot. Fußgänger können die Baustelle passieren, die Grundstücke sind weiterhin anfahrbar.

Ab Montag, 9. Dezember 2024, kommt es in der Straße Am Trimmelter Hof, auf Höhe der Hausnummer 150 aufgrund von Hausanschlussarbeiten zu einer Sperrung der Fahrspur in Richtung der Grundschule, in einem Baufeld von circa 50 Metern. Der Verkehr in beide Richtung wird mithilfe einer Ampelschaltung über die andere Fahrspur in Richtung Fritz von Wille-Straße geregelt. Die Haltestelle Langflur entfällt für den Zeitraum der Arbeiten ersatzlos. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Freitag, 13. Dezember 2024, andauern. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quellen: Stadt Trier, SWT)