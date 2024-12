Saarland: Besoffen gegen geparkten PKW gedonnert – hoher Sachschaden

LOSHEIM-BACHEM. In der Nacht vom gestrigen Samstag auf den heutigen Sonntag kam es gegen 1.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in der Ortsdurchfahrt von Bachem. Der 26-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW mit MZG-Kreiskennung die Provinzialstraße in Bachem in Fahrtrichtung Brotdorf.

Hier kollidierte er aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit einem dort am Fahrbahnrand geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden im mittlerern 5-stelligen Bereich. Aufgrund der alkoholischen Beeinflussung wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein durch die Polizei sichergestellt. (Quelle: dpa)