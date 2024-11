Tempo 20 in Trier: Weiterhin fahren viele viel zu schnell – kein Lerneffekt

TRIER. Bereits vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass erste Kontrollen in der neuen Trierer Tempo-20-Zone in der Karl-Marx-Straße zahlreiche Verstöße ergeben hatten. Damals berichtete der Volksfreund, dass innerhalb von nur zwei Tagen (bei vier Messreihen) 1.000 Fahrzeuge kontrolliert wurden. Dabei wurden sage und schreibe 240 Autofahrer geblitzt, also satte 24 Prozent!

Wie der Volksfreund nun berichtet, wurden laut Stadt-Sprecher Michael Schmitz bei mittlerweile zehn Kontrollen zu unterschiedlichen Tageszeiten 1969 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 474 zu schnell waren. Dies entspricht noch immer einer viel zu hohen Quote von etwa 24 Prozent. Ein Zusammenhang zwischen Tageszeit und überhöhter Geschwindigkeit sei nicht festzustellen.

Der zu Beginn aufgestellte Geschwindigkeitsrekord von 67 km/h ist zwar weiterhin unerreicht, jedoch wurden mittlerweile drei Autofahrerinnen und -fahrer geblitzt, die so schnell waren, dass ein einmonatiges Fahrverbot droht. Dies ist überraschend, da es sich normalerweise rasch herumspricht, wenn irgendwo verstärkt geblitzt wird, und die Fahrerinnen und Fahrer dann die Fahrweise anpassen. In der neuen Tempo-20-Zone ist diese Entwicklung bisher aber nicht eingetreten. (Quelle: Trierischer Vorlksfreund)