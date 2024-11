++ Starke bis stürmische Böen im Bergland: So wird das Wetter in der Region ++

OFFENBACH. Die Kaltfront eines Tiefs mit Kern vor der Norwegischen Küste überquert Rheinland-Pfalz und das Saarland in der Nacht. Dahinter strömt aus westlichen Richtungen kühlere Meeresluft ein. In der Nacht zum Mittwoch herrscht kurzzeitig Zwischenhocheinfluss, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Laut DWD soll es heute wechselnd teils stark bewölkt werden und am Vormittag häufig Schauer oder schauerartiger Regen auftreten, der ab dem Mittag von Westen weitgehend abklingt. Gebietsweise sind Auflockerungen mit etwas Sonne möglich. Die Temperaturmaxima betragen 8 bis 12 Grad, in höheren Lagen um 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus Südwest, in Hochlagen vereinzelt starke Böen. In der Nacht zum Mittwoch wird es stark bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Lokal tritt Nebel auf. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen 5 und 2 Grad.

Am Mittwoch wird es laut den Meteorologen stark bewölkt bis bedeckt, im Tagesverlauf zieht von von Westen her gebietsweise Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Zunächst weht schwacher Süd- bis Südostwind, am Nachmittag auf Südwest drehend und verstärkend mit starken, im höheren Bergland einzelnen stürmischen Böen. Nachts wird das Wetter bedeckt bei von Nord nach Süd durchziehendem, schauerartigem Regen. Im höheren Bergland kommt es vereinzelt auch zu Schneeregen. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 5 und 1 Grad. Gebietsweise treten starke bis stürmische Böen aus Südwest bis West aus. In Kammlagen sind Sturmböen und einzelne schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Am Donnerstag zeigt sich meist geschlossene Bewölkung mit gelegentlich schauerartigem Regen. Es kommt zu einem Temperaturanstieg auf 5 bis 9 Grad, im Bergland auf um 4 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Nordwest bis West, im Bergland auch mit starken bis stürmischen Böen. Nachts anfangs noch bedeckt und etwas Regen, dann zunehmend trocken und Auflockerungen. Temperaturfall auf 3 bis -1 Grad. (Quelle: DWD)