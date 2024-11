Mosel-Trunken: Besoffene Pwk-Fahrerin gleich zweimal erwischt

ZELL/BURG. Am Samstagabend wurde der Polizei in Zell ein Fahrzeug gemeldet, das auf der B 53 von Traben-Trarbach in Fahrtrichtung Zell fährt.

Meldewürdig war hierbei, dass das Fahrzeug nur noch auf drei Reifen fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich dann heraus, dass die 54-jährige Fahrzeugführerin erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Am Fahrzeug wurde ein erheblicher Frontschaden festgestellt.

Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Fahrzeugführerin wurde aus der Maßnahme entlassen.

Im Laufe der Nacht wurde das Fahrzeug erneut durch die Streife auf der B 53 fahrend angetroffen. Die Fahrzeugführerin wurde erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch jetzt stand sie noch erheblich unter Alkoholeinfluss.

Die Fahrzeugführerin erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Führens eines Fahrzeugs infolge von Alkoholgenusses, sowie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Verkehrsunfalls dauern noch an.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.