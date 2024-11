Regionalbahn kracht in Anhänger – Betonplatten auf Gleise geworfen

ALBERSWEILER. Ein Regionalzug ist am Donnerstagabend in Albersweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) mit einem landwirtschaftlichen Anhänger zusammengeprallt.

Dieser war nach Angaben der Polizei so nah an der Bahnstrecke abgestellt worden, dass die Deichsel auf die Gleise ragte. Der Lokführer habe zwar eine Vollbremsung eingelegt, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Dadurch entstand ein Sachschaden am Zug, er konnte nicht weiterfahren. Im Zug befanden sich 20 Menschen, verletzt wurde niemand. Zudem stellte die Polizei am Unfallort fest, dass auch Betonplatten auf die Bahnstrecke geworfen worden waren. Sie sucht daher nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.