RLP: Hassparolen gegen Sinti und Roma auf Supermarkt-Parkplatz

KOBLENZ. Am Montag, 11.11.2024, wurde die Polizei Koblenz über Farbschmierereien auf dem Parkplatz eines Discounters in Koblenz-Goldgrube in Kenntnis gesetzt. Vor Ort war eine antiziganistische Äußerung (Hassparolen gegen Sinti und Roma gerichtet) vermutlich in der Nacht vom 10. auf den 11. November mit weißer Farbe auf dem Asphalt aufgebracht worden.

Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt (u.a. wegen Volksverhetzung). Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit der Polizei Koblenz unter 0261/92156-300 oder 0261/92156-390 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)