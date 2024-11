Schnittverletzung am Hals: Prozess wegen versuchten Mordes im Palastgarten

TRIER. Am 18.11.2024 beginnt vor dem 1. Schwurgericht des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen versuchten Mordes.

Konkret legt die Staatsanwaltschaft Trier dem Angeklagten eine im Mai 2024 in Trier begangene Tat zur Last. Er soll nach einem vorangegangenen verbalen Streit im Palastgarten, an dem er selbst nicht beteiligt war, einem der Streitenden von hinten mit einem Küchenmesser eine erhebliche Schnittverletzung am Hals zugefügt haben, wobei er den Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen haben soll.

Der Angeklagte ist strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten und befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)