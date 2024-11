Luxemburg: Bedrohung mit Schusswaffe – Gesuchter in Frankreich festgenommen

PEPPANGE. Der im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz vom 8.11.2024 gegen 14.45 Uhr in Peppange gesuchte Mann konnte am Abend des 10.11.2024 im Rahmen der Ermittlungen des Service de Police Judiciaire – Répression du Grand Banditisme in Zusammenarbeit mit dem Service ENFAST in Paris (Frankreich) lokalisiert und gestellt werden.

Er wurde anhand eines bestehenden Haftbefehls festgenommen und wird in den nächsten Tagen nach Luxemburg ausgeliefert. Der Verdächtige hatte am 8.11.2024 eine ihm bekannte Person mit einer Schusswaffe bedroht und bestohlen und war anschließend geflüchtet. Mehrere Einheiten der Polizei hatten daraufhin großräumig nach dem Mann gefahndet. (Police Grand-Ducale)