Betrunken gegen Pflanzkübel gedonnert: Mehrere Alkoholfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Samstag sowie die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 2. Novembers 2024 wurde der Police Grand-Ducale gegen 14.30 Uhr ein LKW-Fahrer gemeldet, welcher in Höhe des Stadions in Gasperich Schlangenlinien fuhr. Kurze Zeit später konnte der Fahrer gestoppt werden, der Alkoholtest verlief positiv. Dem Fahrer wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

Gegen 16.15 Uhr des gleichen Nachmittags wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der rue de Warken in Ettelbrück gemeldet. Der Fahrer war mit einem großen Pflanzkübel kollidiert, wodurch die Fahrbahn teilweise blockiert wurde. Der Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen und Protokoll wurde erstellt.

Am frühen Morgen des 3. November 2024 wurde eine Polizeistreife in Höhe der Däichhall in Ettelbrück auf eine Frau aufmerksam, die mit laufendem Motor hinter dem Steuer schlief. Nach mehreren Versuchen konnte die Fahrerin seitens der Beamten geweckt werden. Der Alkoholtest bei dieser verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht des 3. November 2024 wurde der Polizei gegen 2.00 Uhr ein Fahrer gemeldet, welcher Schlangenlinien durch den Gousselerbierg-Tunnel fahren würde. Kurze Zeit später konnte der Fahrer gestoppt werden, der Alkoholtest verlief positiv. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)