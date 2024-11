Kunst, Kultur, Meditation: „Woche der Stille“ in Trierer Herz-Jesu-Kirche eröffnet

TRIER. Sanfte Klänge und sphärischer Gesang, Licht und Schatten – und dazwischen Stille. So still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Die Stille: „Ein Phänomen, das wir in unserer modernen Welt nur noch selten erleben”, sagt Schirmherr Markus Nöhl, Kulturdezernent der Stadt Trier, bei der Eröffnung der „Woche der Stille” am 2. November in der Herz Jesu-Kirche in Trier-Süd.

Zum Auftakt mit rund 50 Gästen gab es ein Konzert mit Stimmen, Klängen exotischer Instrumente und Klaviermusik. Und natürlich mit viel Stille. „Dies ist kein gewöhnliches Konzert”, sagt Gunter Berthold, der gemeinsam mit Christine Radünzel in der in Rot- und Blautönen illuminierten Kirche musiziert. Denn im Mittelpunkt stehen an diesem Abend nicht die Musiker, sondern die Zuhörerinnen und Zuhörer, die um ein Meer aus Kerzen sitzen. „Wenn Sie die Augen schließen, und den Klängen lauschen, wird das geweckt, was in Ihnen ist. Wir begeben uns auf eine Reise in unsere innere Welt.” Es ist eine Pause vom hektischen, lauten Alltag, die dazu einlädt, Gemeinschaft in Ruhe zu erleben. Der Lärm der Straße muss an diesem Abend draußen bleiben. Und auch in den kommenden Tagen heißt es bei rund 40 Einzelveranstaltungen: Die Stille suchen, erleben und feiern.

Beschallung und Kommunikation seien allgegenwärtig, und so schön sie auch zuweilen seien, gehöre Stille doch auch zu den Menschen, so Nöhl. Um Kraft aus der Stille zu schöpfen, hat sich 2018 die multiprofessionelle Initiativgruppe bestehend aus Martina Rothkamm, Gunter Berthold, Maria Brandau und Maik Bierau gegründet und ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. In diesem Jahr geht das Erfolgskonzept bereits in die sechste Runde. Im vergangenen Jahr haben rund 1.000 Personen teilgenommen.

Über 40 Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Meditation

Bis zum 10. November gibt es in Trier und dem nahen Umland wieder mehr als 40 verschiedene Einzelveranstaltungen aus den Bereichen Musik, Literatur, Kunst und Meditation. Kirchen, Kapellen, ein Friedhof, Ausstellungs- und Seminarräume, Cafés, Schaufenster und sogar der Wald werden zu den Kulissen der Aktionswoche und regen die Besucherinnen und Besucher an, zu entschleunigen und bewusst im Hier und Jetzt zu leben. Neben zahlreichen (Kreativ-)Workshops wie „In die Stille tanzen” oder „Die Heilkraft der Stimme” gibt es Bewegungsangebote in der Natur, „märchenhafte Klänge” und Lyrik, Ausstellungen, eine Reise durch die Welt der Düfte, einen Singer-Songwriter-Abend und eine Mitmach-Performance mitten in der Stadt.

Das Woche-der-Stille-Organisationsteam besteht aus Martina Rothkamm (Apothekerin und Künstlerin), Gunter Berthold (Musiker, Autor und Qi-Gong-Lehrer), Maria Brandau (Hospiz-Mitinitiatorin und Übersetzerin) und Maik Bierau (Gemeindereferent und Geistlicher Begleiter).

Die Woche der Stille läuft noch bis zum 10. November. Die Teilnahme ist kostenfrei; wer möchte, kann gerne spenden. Bei einigen Veranstaltungen sind noch Plätze frei. Das vollständige Programm sowie die Kontaktdaten der Ansprechpersonen gibt es auf www.stille-in-trier.de. (Quelle: Bischöfliches Generalvikariat Trier)