Krankenkasse: Mehr Mängel bei Bewegung und Sprache bei Kindern im Saarland

SAARBRÜCKEN. Störungen beim Spracherwerb und Mängel bei der altersgerechten Bewegungsfähigkeit haben bei Kindern im Saarland in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Das belegen repräsentative Daten im aktuellen Barmer-Kinderatlas.

Demnach wurde im Saarland im Jahr 2023 bei 13,6 Prozent der Sechs- bis Zwölfjährigen eine Sprachentwicklungsstörung ärztlich dokumentiert. Das entspricht rund 8.200 Mädchen und Jungen aus dem Bundesland. Im Jahr 2005 erhielten 4.200 saarländische Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren eine entsprechende Diagnose (6,1 Prozent). Die Diagnoserate stieg folglich im Saarland zwischen den Jahren 2005 und 2023 um 123 Prozent. „Störungen beim Spracherwerb gehören zu den häufigsten Diagnosen bei Heranwachsenden. Sprachstörungen haben oft negative Folgen wie Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben oder Störungen bei zwischenmenschlichen Beziehungen“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Kinder erlernten Sprache durch Nachahmen. Deshalb sei wichtig, dass Eltern viel mit ihrem Kind kommunizieren und einen altersgerechten, fördernden Medienkonsum unterstützen.

Kinder kriegen zunehmend Hampelmann und Purzelbaum nicht hin

Auch der Anteil an Kindern mit Entwicklungsstörungen im Bereich Bewegung hat laut Barmer-Kinderatlas im Saarland deutlich zugenommen. Während im Jahr 2005 bei 1,8 Prozent der Sechs- bis Zwölfjährigen in dem Bundesland Defizite in der motorischen Entwicklung ärztlich diagnostiziert wurden, waren es im Jahr 2023 schon 4,7 Prozent. Das ist ein Zuwachs von 161 Prozent. Die Zahl der betroffenen sechs- bis zwölfjährigen Kinder lag im Jahr 2023 im Saarland bei rund 2.800 (2005: 1.300). „Zu den Ursachen für den Anstieg der motorischen Entwicklungsstörungen zählt der zunehmende Bewegungsmangel unter Heranwachsenden. Gut entwickelte, motorische Fähigkeiten sind aber wichtig für Schule und Alltag, weshalb Eltern ihre Kinder schon von klein auf zu vielfältigen grob- und feinmotorischen Bewegungsabläufen motivieren sollten“, sagt Kleis. Viele Kinder könnten heute weder Hampelmann noch Purzelbaum. Eltern mit Kindern, die schlecht das Gleichgewicht halten, oft Sachen fallen lassen oder im Vergleich zu Gleichaltrigen unbeholfen wirken, könnten das Gespräch mit einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt suchen. (Quelle: Barmer Rheinland-Pfalz/Saarland)