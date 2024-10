Bundeswaldinventur: Wie ist es um den Wald in Rheinland-Pfalz bestellt?

Über 42 Prozent der Landesfläche in Rheinland-Pfalz sind mit Wald bedeckt. Wie hat sich der Forst in den vergangenen Jahren entwickelt?

MAINZ. Wie viel Wald gibt es in Rheinland-Pfalz? Welche Bäume wachsen im Land am häufigsten? Wie viel Holz wird eingeschlagen? Bei der Präsentation der Ergebnisse der Bundeswaldinventur wird Landesklimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am heutigen Freitag (14.00 Uhr) in Mainz diese Fragen beantworten und weitere Details der Erhebung für Rheinland-Pfalz präsentieren.

Über 42 Prozent der Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Das entspricht einem Gebiet von 840.000 Hektar in Rheinland-Pfalz. Die Bundeswaldinventur wird alle zehn Jahre durchgeführt und der Forst dabei deutschlandweit anhand bestimmter Kriterien untersucht. Aus den Daten soll der Zustand des Waldes und seine Veränderung seit der letzten Bundeswaldinventur im Jahre 2012 unter anderem für die Waldbewirtschaftung abgeleitet werden. (Quelle: dpa)