Region: Große Tuning-Kontrolle – Vier Fahrzeuge stillgelegt und Mofa mit 60 km/h zu schnell

FISCHBACH. Am Abend des 4. Oktober 2024 führte die Polizeiinspektionen Idar-Oberstein und Kirn eine groß angelegte Verkehrskontrolle im Bereich der Aral-Tankstelle in Fischbach durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf Veränderungen an Kraftfahrzeugen, insbesondere Tuning-Maßnahmen. Zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr wurden dabei rund 40 Fahrzeuge überprüft.

Betriebserlaubnis erloschen bei vier Fahrzeugen

Obwohl ein Großteil der veränderten Fahrzeuge nach der Inaugenscheinnahme nicht beanstandet wurde, stellten die Beamten bei vier Fahrzeugen erhebliche Mängel fest. Die durchgeführten Modifikationen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen die betroffenen Fahrer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Mofa mit erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung

Ein weiteres auffälliges Fahrzeug war ein umgebautes Mofa, das auf einem Rollenprüfstand getestet wurde. Dabei stellte die Polizei fest, dass die eingetragene Höchstgeschwindigkeit um 60 km/h überschritten wurde. Dies führte zu zwei Strafverfahren gegen den Fahrer: Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz.

Drogenkonsum bei Pkw-Fahrer festgestellt

Zusätzlich wurde bei einem kontrollierten Pkw-Fahrer der Verdacht auf Drogenkonsum festgestellt. Nach einem entsprechenden Schnelltest wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Polizei appelliert an Tuning-Fans

Die Polizei appellierte an alle tuningbegeisterten Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrzeuge in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden. Modifikationen, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, können nicht nur Bußgelder nach sich ziehen, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährden.