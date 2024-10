Wintrich: Urlauber nach Besuch bei Weingut sturzbetrunken mit Auto gestoppt

WINTRICH. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle innerhalb der Ortslage Wintrich fiel den kontrollierenden Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein PKW mit belgischen Kennzeichen auf. Nur unter Schwierigkeiten konnte der Fahrer dazu bewegt werden, sein Fahrzeug zu stoppen.

Auf Nachfrage gab der Fahrer an, soeben von einem Weingut zu kommen. Dort hätte er drei Gläser Wein getrunken. Nach einem durchgeführten Test zeigte das Display des Messgerätes den Wert von 1,63 Promille. Doppelt ärgerlich, da die Entfernung zur Unterkunft des Urlaubers vom Weingut aus nur etwa einen Kilometer betrug. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Mit dem PKW wird er in Zukunft in Deutschland nicht mehr unterwegs sein. Der Führerschein wurde zunächst einbehalten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)