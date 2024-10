Vinzenzhaus Speicher feierte Tag der offenen Tür bei strahlendem Sonnenschein

SPEICHER. Seit langer Zeit fand im Vinzenzhaus Speicher wieder ein „Tag der offenen Tür“ statt, zu der die Bevölkerung, Freunde, Familienangehörige und Gönner herzlich eingeladen waren.

Der Himmel hatte es am 15.09.24 gut mit dem Vinzenzhaus gemeint, denn das Fest konnte bei strahlendem Sonnenschein stattfinden.

Der Einrichtungsleiter Herr Michael Puhl und das Team des Vinzenzhauses konnten an diesem Nachmittag ca. 250 Gäste begrüßen. Besonders gefreut hat, dass sich Herr Hirschberg, Bürgermeister a.D. sowie seine Nachfolgerin Frau BGM Thomsen sowie Herr Pastor Gerber die Zeit genommen haben, das Vinzenzhaus zu besuchen.

Der Musikverein „Eifelcho“ Speicher e.V. gestaltete dankenswerterweise das musikalische Rahmenprogramm sehr stimmungsvoll mit einer großen Bandbreite musikalischer Stilrichtungen. In den Wohngruppen gab es Kreativangebote, VR-Gaming und MarioKart-Rennen für die Jüngeren. Weitere Spielangebote für die Kinder gab es vor dem Spielplatz, unter anderem durch die freundliche Unterstützung der Feuerwehr Beilingen, welche die Kinder mit Wasserspielen eine große Freude bei den sommerlichen Temperaturen machte. Die Garden der KG Schnipp-Schnapp 1905 e.V. aus Speicher machten professionelle Schminkangebote und die Jugendgarde des KV Weiberröck Orenhofen 1973 e.V. begeisterte mit ihren Tanzdarbietungen.

Neben einem reichhaltigen Speisenangebot, Kaffee und Kuchen gab es in diesem Jahr auch erstmals eine Cocktailbar, die nicht nur von den Mädchen und den Erzieherinnen unserer Mädchenwohngruppe eigens für diesen Tag gebaut wurde, sondern sie begeisterten die Besucher*innen durch sehr leckere alkoholfreie Cocktails. Die Haustechnik des Vinzenzhauses hatte hierfür eigens auch eine Chill-Lounge mit Liegenstühlen aufgebaut. Das Kita-Team rundete das Angebot mit Bastelangeboten, Waffeln und Crépes in den Räumlichkeiten der Kita ab. Ein Herzliches Dankeschön gilt auch der Elternschaft unserer Kita-Kinder, die sich auch in diesem Jahr bereit erklärt hatten, den Getränkeverkauf zu übernehmen.

Die Kinder, Jugendlichen und das Team des Vinzenzhaues freuen sich schon auf den Freitag, den 06.12.2024. Dann lädt das Vinzenzhaus nämlich erneut zu einem adventlichen Event ein.

INFO: Das Vinzenzhaus Speicher ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe mit ca. 75 Mitarbeiter*innen in Trägerschaft der Vereinigung der Vinzentinerinnen e.V. mit Sitz in Köln. Zentrale An-gebote sind die stationäre, teilstationäre und ambulante Erziehungshilfen sowie eine Kindertages-stätte mit Ganztagsbetreuung. Insgesamt begleiten wir ca. 110 Kinder, Jugendliche und deren Fa-milien.