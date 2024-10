Herl: Schüsse im Wald lösen SEK-Einsatz aus

HERL/HERMESKEIL. Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, meldete sich am heutigen Mittwoch, 02.10.24, gegen 12.20 Uhr ein Zeuge telefonisch bei der Polizeiinspektion Hermeskeil und gab an, soeben mehrere schussähnliche Knallgeräusche im Bereich eines Wochenendhauses in einem Waldgebiet nahe der Ortschaft Herl gehört zu haben.

Aufgrund der unklaren Lage und des zunächst nicht abschätzbaren Gefahrenpotentials des Vorfalls entsandte die Einsatzleitung mehrere Polizeistreifen sowie Spezialeinsatzkräfte in den Nahbereich des Einsatzortes.

Kurz nach dem Eintreffen der ersten Streifen nahm der mutmaßliche Verantwortliche Kontakt zur Polizei auf. Nachdem er anschließend sein Anwesen in Begleitung seines Hundes verlassen hatte, konnten die Spezialeinsatzkräfte den Mann gegen 15.10 Uhr in der Ortsrandlage von Herl ohne Gegenwehr aufgreifen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 48-Jährige vermutlich innerhalb seines befriedeten Grundstücks oder in dessen Nähe wahllos mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben hatte. Die Durchsuchung der Person und seines Anwesens führten zum Auffinden von Schreckschussmunition und -hülsen, Magazinen, einer Armbrust sowie einer Machete und diversen Messern. Im weiteren Verlauf händigte der Verantwortliche eine Schreckschusswaffe aus. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und prüft derzeit eine mögliche strafrechtliche Relevanz.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem tatsächlichen Ablauf des einsatzursächlichen Geschehens dauern derzeit an.