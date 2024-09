Region: Arbeitslosigkeit auf 6-Jahres-Hoch für September – fast 15% Zunahme zum Vorjahr

TRIER. Wie für die Saison üblich ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier von August auf September zurückgegangen. Die Zahl der Arbeitslosen ist um 713, das entspricht 5,2 Prozent, auf 13.066 Personen gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 1.675 bzw. 14,7 Prozent mehr Menschen arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote liegt Ende September bei 4,4 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,9 Prozent.

„Wir beobachten auch in diesem Jahr die saisonübliche Entwicklung, dass die Arbeitslosigkeit gerade bei der Personengruppe der Jugendlichen unter 25 Jahren stärker abgebaut werden konnte,“ sagt Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. „Das liegt unter anderem daran, dass die jungen Menschen nach Beendigung der Sommerferien im September neue Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse aufgenommen wurden.“

Die Agenturchefin betont jedoch, dass der gegenüber dem Berichtsmonat August verzeichnete Rückgang der Arbeitslosigkeit nichts über den längerfristigen Trend aussagt. Denn die Statistik weist für alle Personengruppen den höchsten Stand der Arbeitslosigkeit in einem September der letzten sechs Jahre aus. „Die konjunkturelle Entwicklung ist auch in unserer Region spürbar, in der beispielsweise einige Zulieferer für die Automobilindustrie zuhause sind“, erklärt Reinhilde Willems.

Im Zuge dessen schwächt sich auch die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region weiterhin ab. Mit 639 Angeboten war der Zugang an neu gemeldeten Stellen so gering wie nie in einem September der letzten sechs Jahre. Insgesamt sind jedoch immer noch 4.906 Stellen in der Region vakant.

„Betriebe haben nach wie vor Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden“, sagt Reinhild Willems. „Das wichtige Kriterium, um Personal zu gewinnen und durch Veränderungen hindurch am Markt zu bestehen, ist und bleibt eine gute und passende Qualifikation. Daher appelliere ich an die Arbeitgeber wie auch die Beschäftigten mithilfe unserer Unterstützung in betriebliche Weiterbildung zu investieren. Wir als Agentur für Arbeit beraten Beschäftigte, Jobsuchende und Arbeitgeber bei jeder Weichenstellung und vermitteln passende Bildungs- und finanzielle Förderangebote“, betont die Leiterin der Arbeitsagentur. „Nur so kann auch die Transformation auf dem Arbeitsmarkt gelingen“.

Die Arbeitsmarktzahlen im Überblick

In der Region Trier waren im September 13.066 Menschen arbeitslos gemeldet, 713 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.675 Personen oder 14,7 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt 0,5 Prozentpunkte höher als im September 2023.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Mehr Abgänge als Zugänge deuten auf eine sinkende Arbeitslosigkeit hin. Im September konnten 3.177 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 2.480 Personen haben sich arbeitslos gemeldet.

Personengruppen – Jugendliche und ältere Arbeitslose, Frauen und Männer, Ausländer und Langzeitarbeitslose

Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit von August bis September profitieren alle Personengruppen, besonders jedoch die der Jugendlichen unter 25 Jahren. Das liegt unter anderem daran, dass nach Beendigung der Sommerferien im September neue Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse aufgenommen wurden.

Trotz seiner saisonal üblichen Reduzierung erreicht der Bestand an Arbeitslosen in jeder Personengruppe den höchsten Wert in einem September der letzten sechs Jahre.

7.113 der Arbeitslosen im Agenturbezirk Trier sind Männer, 5.953 Frauen. Unter den insgesamt 13.066 Arbeitslosen befinden sich 1.734 Jüngere unter 25 Jahren, 3.164 Ältere ab 55 Jahren, 4.428 Ausländer sowie 3.597 Langzeitarbeitslose und 802 schwerbehinderte Menschen.

Stellenangebote

Mit 4.906 gemeldeten Stellen hat sich der Stellenbestand zwar geringfügig, um 1,4 Prozent gegenüber August erhöht. Er liegt jedoch 15,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Zugang an neu gemeldeten Arbeitsstellen war in einem September der letzten sechs Jahre noch nie so gering, nur 639 Ausschreibungen gingen bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern ein. Insgesamt wurden bis zum dritten Quartal knapp ein Fünftel weniger Arbeitsstellen gemeldet als noch im Vorjahr.

Die meisten Arbeitskräfte werden mit 1.072 Stellenangeboten in der Zeitarbeit gesucht. 710 Stellen sind im verarbeitenden Gewerbe, 639 im Handel und 556 im Gesundheits- und Sozialwesen zu besetzen.

Unterbeschäftigung

Wer an einer Qualifizierung teilnimmt oder erkrankt ist, wird während dieser Zeit laut Gesetz nicht als Arbeitsloser gezählt. Um hier Transparenz zu schaffen, publiziert die Bundesagentur für Arbeit jeden Monat die sogenannte Unterbeschäftigungsquote. Sie bezieht zusätzlich zu den Arbeitslosen unter anderem all jene ein, die zur Erhöhung ihrer Integrationschancen arbeitsmarktpolitisch gefördert werden. Laut aktueller Datenbasis lag im September die Unterbeschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier bei 16.469 Personen. Die Unterbeschäftigungsquote sinkt damit zum Vormonat um 0,1 auf 5,5 Prozent, gegenüber September 2023 ist sie um 0,5 Prozentpunkte gestiegen.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

4.626 Triererinnen und Trierer sind aktuell auf Jobsuche, 247 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote ist um 0,4 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr liegt sie um 1,3 Prozent höher.

In der Stadt Trier sind 2.609 der Arbeitslosen männlich, 2.017 weiblich. Unter den insgesamt 4.626 Arbeitslosen befinden sich 606 Jüngere unter 25 Jahren, 827 Ältere über 55 Jahren, 1.768 Ausländer und 1.428 Langzeitarbeitslose. Im September haben sich 780 Menschen im Stadtbezirk arbeitslos gemeldet, 1.024 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich waren 2.425 Menschen und damit 184 weniger als im Vormonat auf Jobsuche. Gegenüber September 2023 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 92 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 Prozent, 0,3 Prozentpunkte niedriger als im August. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote um 0,1 Prozentpunkte.

Im September meldeten sich 476 Personen im Landkreis Bernkastel-Wittlich arbeitslos, 658 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. 1.305 der insgesamt 2.425 Arbeitslosen sind Männer, 1.120 sind Frauen. Darunter befinden sich 287 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 679 Arbeitslose, die älter als 55 Jahre sind, 758 Ausländer und 603 Langzeitarbeitslose.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sank die Arbeitslosigkeit im September auf 1.724 Personen, was einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent entspricht. Damit sind 91 Personen weniger arbeitslos als im August und 311 mehr als im Vorjahresmonat. Die Quote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte und stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte. Mit 3,2 Prozent ist sie die niedrigste im Agenturbezirk Trier.

Unter den aktuell 899 arbeitslosen Männern und 825 arbeitslosen Frauen befinden sich 257 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 456 Ältere ab 55 Jahren, 605 Ausländer und 424 Langzeitarbeitslose. 510 Menschen konnten im September ihre Arbeitslosigkeit beenden. 409 Personen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos.

Kreis Vulkaneifel

Im Vulkaneifelkreis sind im September 1.525 Menschen arbeitslos, 88 weniger als im August und 103 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,3 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent gesunken. Im September 2023 lag sie bei 4,3 Prozent.

Im September haben sich 216 Bürgerinnen und Bürger aus dem Vulkaneifelkreis arbeitslos gemeldet, 303 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Von den 1.525 Arbeitslosen sind 804 Männer und 721 Frauen, darunter befinden sich 200 Jüngere unter 25 Jahren, 462 Ältere ab 55 Jahren, 384 Ausländer und 504 Langzeitarbeitslose.

Landkreis Trier-Saarburg

Im Landkreis Trier-Saarburg sank die Arbeitslosigkeit von August bis September um 103 Personen auf 2.766 Jobsuchende. Im Vergleich zum September 2023 sind 380 Menschen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote ist im September um 0,1 Prozentpunkte gegenüber August auf 3,4 Prozent gefallen, hat sich gegenüber dem Vorjahresmonat aber um 0,5 Prozentpunkte erhöht.

Unter den 1.496 arbeitslosen Männern und 1.270 arbeitslosen Frauen befinden sich 384 Jüngere unter 25 Jahren, 740 Ältere ab 55 Jahren, 913 Ausländer und 638 Langzeitarbeitslose. 599 Menschen meldeten sich arbeitslos, 682 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)