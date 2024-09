Vereine aus der Region geehrt: Auszeichnung für Amateurchöre und Musikvereine

FRANKENTHAL. Im Spiegelsaal CongressForum in Frankenthal hat Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck die Zelter-Plakette an vier rheinland-pfälzische Chöre und an drei Musikvereine die PRO MUSICA-Plakette übergeben. Die Auszeichnungen waren zuvor vom Bundespräsidenten verliehen worden.

„Chöre und Musikvereine bieten im ganzen Land musikbegeisterten Menschen jeglicher sozialer Herkunft und jeglichen Alters eine verlässliche Heimat. Sie bereichern das Musikland Rheinland-Pfalz mit ihren Angeboten und sind wichtige Kulturträger, insbesondere im ländliche Raum. Die Zelter- und die PRO MUSICA-Plakette sind die höchsten Auszeichnungen, die ein Amateurchor oder ein Musikverein bekommen kann. Um den Preis erhalten zu können, müssen sie mindestens 100 Jahre lang bestehen und über diesen Zeitraum ein kontinuierliches Vereinsleben nachweisen können“, erklärt Kulturministerin Katharina Binz.

„Die Auszeichnung soll nicht nur auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken lassen, sondern dient vielmehr als Ansporn, diese Tradition weiterzuführen und stets weiterzuentwickeln“, betonte Kulturstaatssekretär Hardeck bei der Feierstunde.

Die rheinland-pfälzischen Preisträger der Zelter-Plakette 2024 sind:

· Männergesangverein Liesenich e.V.

· Männergesangverein „Maifeldgruß“ 1923 Mertloch e.V.

· Gemischter Chor Liederkranz 1924 Dorsheim

· Sängerbund 1924 Contwig e.V.

Die PRO MUSICA-Plakette erhalten 2024 folgende rheinland-pfälzische Musikvereine:

· Katholische Vereinskapelle Enkenbach e.V.

· Musikverein Triumph Greimerath

· Städtischer Musikverein Bitburg e.V.

Hintergrund:

Die Zelter-Plakette ist die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre. Der Bundespräsident verleiht sie alljährlich an Chöre, die seit mindestens 100 Jahren ununterbrochen musikalisch wirken und sich in dieser Zeit Wirken besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erworben haben.

Namensgeber für die Zelter-Plakette ist Carl Friedrich Zelter (1758–1832), langjähriger Direktor der Sing-Akademie zu Berlin (1800–1832), Komponist, Musikprofessor und Fachberater der Preußischen Regierung.

Nach dem Vorbild der Zelter-Plakette stiftete Bundespräsident Heinrich Lübke im Jahre 1968 die PRO MUSICA-Plakette für Orchestervereinigungen. (Quelle: Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz)