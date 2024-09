TRIER: Atemberaubende Akrobatik beim 3. Fringe-Theaterfestival

TRIER. Live dabei sein, wenn ein Akrobat an einem Industrieroboter hängend durch die Luft gewirbelt, atemberaubende Luftakrobatik an einem echten historischen Feuerwehrauto gezeigt wird oder die ersten Tango-Tanzschritte lernen. All das – und viel mehr – ist bei der dritten Auflage des Fringe-Theaterfestivals möglich, welches das Theater am 20. und 21. September auf dem Kornmarkt veranstaltet.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag.

Die Zielsetzung ist hierbei ganz klar, wie Kulturdezernent Markus Nöhl bei der Vorstellung des Programms im Foyer des Theaters deutlich machte: „Wir wollen Kunst und Kultur in der Stadt erfahrbar machen und vor allem auch mögliche Schwellenängste davor reduzieren.“

Intendant Lajos Wenzel verriet, dass in vielen Performances die vier Urelemente Luft, Wind, Wasser und Feuer inszeniert werden. Er freut sich über viele Gruppen, die in diesem Jahr dabei sind und sowohl aus dem Ausland aber auch aus Trier kommen.

Das Element Feuer wird unter anderem durch die Gruppe „FeuerWer“ repräsentiert, die an einem echten historischen Feuerwehrauto atemberaubende Luftakrobatik zeigt. Ein Schlauch wird zum Drahtseil, ein Trapez hängt oben an der Drehleiter. Bei „Fabulous Fish“ gehen magische Wasserwesen auf Stelzen hoch über den Köpfe der Menschen in der Innenstadt und erdig wird es bei der Performance des „Theaters Titanik“ aus Münster und Leipzig, eine der gefragtesten Gruppen der Republik. Als „Creatures“ erkunden sie schlammverschmiert Trier in den Gassen zwischen Kornmarkt und Porta aus einer ganz neuen Perspektive und interagieren mit den Menschen. Mit dabei sind auch Angehörige des Bürgertheaters und des Jugendclubs des Theaters.

Ein Highlight des Festivals ist die Kombination aus Tanz, Live-Musik sowie Zirkus- und Varieté-Performances an beiden Abenden: Freitags gibt es Tango sowie international ausgezeichnete Jonglage, Live-Musik von einem der besten Bandoneon-Spieler und ein Workshop der Reveriano Camil Dance Academy. Am Samstagabend heizen dann die Musiker von „Cardamom“ und des Lindy Hop Circle den Gästen ein und machen den Kornmarkt zur Tanzfläche.

Das Festival beginnt am Freitag, den 20.09.24, um 17 und am Samstag um 11.30 Uhr.