Trier: Busumleitungen zum Ehranger Markt und für Ehranger Stadtlauf

TRIER-EHRANG. Anlässlich des Ehranger Marktes sowie des Ehranger Stadtlaufs kommt es zu Busumleitungen, wie die SWT mitteilen.

Während des Ehranger Marktes vom Freitag, 30. August 2024, 12.00 Uhr, bis Mittwoch, 4. September 2024, 12.00 Uhr, fahren die Busse der Linien 8/87 eine Umleitung. In Richtung Quint/Schweich fahren beide Linien bis zur Haltestelle „Wallenbachstraße“ ihre gewohnte Route und werden anschließend links über die B422, die Oberstraße und die Kyllstraße wieder auf die normale Route geleitet. In Richtung Hauptbahnhof fahren beide Linien bis zur Haltestelle „Bettemburgstraße“ die übliche Route und werden anschließend über die Niederstraße, die Oberstraße und die B422 zurückgeleitet.

Am Sonntag, 1.9.2024, findet von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr zudem der Ehranger Stadtlauf statt. In diesem Zeitraum fahren die Busse der Linien 8/87 in Richtung Hauptbahnhof bis zur Haltestelle „Seiferstraße“ die normale Route und werden anschließend links über die Alemannenstraße und die Merowingerstraße, auf die Quinter Straße geführt und dann über die B53 und die Servaisstraße (Pfeiffersbrücke) auf ihre gewohnte Route geleitet. Die Rückfahrt in Richtung Quint/Schweich erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bei Fragen zu den Umleitungen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/71 72 73 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)